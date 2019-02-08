Ekinci Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
43 dakika önce
İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci şire pazarı esnafını ziyaret etti.
İyi Parti Battalgazi
Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci
şire pazarı esnafını ziyaret etti.
Seçim çalışmalarını sürdüren Ali Ekinci, şire pazarı esnafını ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek istedi.
Esnafları tek tek gezerek Battalgazi için yapacaklarını anlatan Ekinci esnafların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.
Burada konuşan Ekinci, "Esnaf her şey biliyor ve esnafa anlatmaya gerek, Malatya
'da bazı şeylerin değişmesi gerektiğini esnafımız biliyor. Ben bu noktada bütün herkesin oyuna talibim. Biz yüzde yüz şeffaf belediyecilik anlayışı ile yola çıktık. Kayısı alanında daha çok çalışma yapacağız ve çiftçi kooperatifleri aracılığı ile tarımsal arazilerin kullana bilirliğini artırma ve belediyelerin tüm imkanından yararlanma gibi çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:02 Kaynak: İHA
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