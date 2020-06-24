Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu" - Son Dakika

Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, "Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, "Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


"Salgın dönemi sonrasında yapılan LGS sınavı öğrencilerimiz gibi bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. 20 Haziran'da yapılacak olan sınav için biz de çok ciddi bir şekilde hazırlandık" diyen il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Öğrencilerimizin sağlığı için en küçük bir ayrıntıyı bile hesapladık. Ne olabilir, nasıl bir problem ile karşılaşabiliriz? Bunlarla ilgili olarak bir planlama yaptık" diye konuştu.


Kayseri'de 310 tane okulda yaklaşık 31 bin 500 öğrencinin sınav için kayıt olduğunu hatırlatan Ekinci, "Yüzde 92 civarında öğrencimiz sınava girdi. Ben de o gün 7-8 okulumuzu gezdim. Harfiyen tüm aldığımız tedbirler okullarımızda uygulandı" diyerek şunları söyledi:


"Tedbirlerin uygulanması, tedbirlere uyanların anlayışıyla da alakalıdır. Bu tedbirlerin uygulanmasında çaba gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştılar. Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da canla başla çalıştılar. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tüm okullarımızda bize yardımcı oldular. En büyük teşekkürü öğrencilerime ediyorum. Çünkü daha önceden bizim sosyal medyadan yayınladığımız sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili videomuz öğrencilerimiz tarafından izlenmişti. Öğrenciler okullara geldiklerinde ne ile karşılaşacaklarını biliyorlardı. Okullarımızın önünde herhangi bir izdiham olmayacak şekilde gerçekten sosyal mesafeye uyan bir biçimde çocuklarımız yaşlarından büyük bir olgunluk göstererek sıraya girdiler. Gerekli dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdiler ve sonrasında sınav salonlarına girdiler. Sınav sırasında da şükürler olsun herhangi bir aksaklığımız olmadı.


Gerek karantina altında olan öğrencilerimiz gerekse Covid-19 teşhisi konulan ve hastanede yatan öğrencilerimiz de alınan tedbirlerle herhangi bir hak kaybı yaşamadan bu sınavı başarı ile atlattı.


Sınavlar tabiki bizim için hayatımızdaki merhalelerden bir tanesi hayatın sonu değildir. Çocuklarımızın bu sınavda başarıları, notları ne olursa olsun ben hayatta başarılı olmalarını ve kazanmalarını diliyorum. İnşallah bu günleri de bir an önce atlatırız. Eski günlerimize döneriz. Gerçekten okullarımız öğrencilerimizi çok özledi. Bu sınavda öğrencilerimizin de okullarını çok özlediklerini gördük. Keşke kucaklaşabilseydik sadece sosyal mesafeli olarak birbirimizi görmenin mutluluğunu yaşadık. Milli Eğitim camiası olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz" - KAYSERİ

Celalettin Ekinci, Ekinci, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekinci, 'LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu' - Son Dakika

Son Dakika

17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekinci, "LGS'de alınan önlemlere harfiyen uyuldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]