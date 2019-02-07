Ekinci Mahalelerde Yapılan Çalışmaları İnceledi
17 dakika önce
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci beraberinde birim müdürleriyle birlikte mahalle ziyaretlerini gerçekleştirip yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin ilçeye kazandırdığı hizmetleri yerinde inceleyip ilgililerden bilgi alan Ekinci, Asya
Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonda yapılan çalışmaları yerinde denetledi.
Eyyübiye'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Ekinci," Asya Mahallesindeyiz Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Asya Mahallesinin uzun süredir beklediği çok amaçlı salonda bitmek üzere ve bir haftaya kadar da açılışı yapılacak. Herkesin bildiği gibi göreve başladığımız zaman Asya mahallesinde komşu komşuya giderken çizmesini giyerdi, ama şuan kış zamanında komşusuna veya daha uzağa terlik ile gidebiliyor. Bu denli hizmetlere imza atıldı. Biliyoruz ki insanımız hizmetin en güzeline layık. Bizler de bu süre zarfından elimizden gelen hizmetleri imkanlar ölçüsünde sunmaya çalıştık. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte güzel çalışmalara imza attık, ekibimize de teşekkür ediyorum. Muhtarımızla da taleplerin giderilmesi konusundaki çalışmalarımızdan dolayı da muhtarımıza da teşekkür ederim "diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:53 Kaynak: İHA
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