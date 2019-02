Ekinci Seçim Bürosu Açtı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, seçim bürosu açtı.

Burada konuşan Ekinci, "Biz halkın arasına nifak sokmak için değil örnek bir belediyecilik için geliyoruz" dedi.



Eski Malatya'daki seçim bürosunun açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşan Ekinci, "Biz bugün burada tarihi bir sahneye hep beraber şahit oluyoruz. Biz bunu 2014'de yine aynı yerde aynı mekanda yine bir daha yaşadık. Dün terk ettiğimiz yerde bugün devam diyoruz. Battalgazimize hakkı olan hizmeti topluma hakkı olan o hizmeti sunmak için. Biz kendimizi Battalgazi'nin hizmetine ve Battalgazi halkına adadık. Sloganımızdır bu, biz her zaman haksızlığın karşısında durduk ve her zaman insanımızın yanında olduk. Hiçbir zaman da halkımızın dışına çıkmadan içinde hep beraber olacağız. Sabah arka tarafta bulunan sanayi caddesini gezerken bir tane arkadaşımız ile karşılaştık bana 'Bir tane başkan vardı o Büyükşehire geçti. Neden siz burayı istediniz, sizin farkınız nedir dedi. Gerçekten haklı bir şekilde bu soruyu sordu ben de saygı ile karşıladım. Ben de ona cevaben biz her zaman birilerinin karşısında olmak için değil, birilerini alıp kavgaya değil. Biz bu Battalgazi'ye bu Malatya'ya hizmet veren bir çivi çakan herkese minnettarız bir teşekkür borçluyuz dedik. Çünkü hedefimiz bu Battalgazi'ye faydalı olmak. Bizlerde biliyoruz ki Battalgazi'nin çok eksiği var. Görünmemiş gözden kaçan çok hizmeti var yapılması gereken. Biz bunları biliyoruz ve biz öyle bir kadro ile ayağa kalktık ki şu toplumun içinde zaman zaman görev yapıp toplumunun ihtiyaçlarını en iyi bilen bir kadromuz var. Sahadaki kadromuz ile elimizden gelen hizmeti sizlere sunacağımıza inandığımız için biz diyoruz. Biz halkın arasına nifak değil bu toplumun her kesimi ile bir araya gelip örnek bir belediyecilik için geliyoruz. Bizim farkımız bugüne kadar birilerinden emir alarak değil toplumumuzun ihtiyacı olan hizmeti yerinden tespit edip kendilerine sunmak için geliyoruz. Biz sırtımızı belli bir menfaat şebekesine değil tam aksine milletimize dayayarak geliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

