Son Dakika Haberleri: Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

16 dakika önce

Battalgazi İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında Paşaköşkü Mahallesinde esnafları ziyaret ederek destek istedi.

Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Battalgazi İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında Paşaköşkü Mahallesinde esnafları ziyaret ederek destek istedi.

Battalgazi Belediye Başkan adayı Ekinci, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimi öncesi gezilerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Gittiği her yerde vatandaşın teveccühü ile karşılaşan Ekinci, seçilmesi halinde Battalgazi'yi el birliği ve ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.

Malatya'da milletin iradesi üzerine kurulmuş bir menfaat şebekesi olduğunu ifade eden Ekinci, "Bu menfaatleri kendilerini kör etti. Milletin uyanışına da vesile oldular. Bugüne kadar bunlara inanan seçmenimiz de artık bunları çok iyi anladı. O zaman her şey daha iyi olacak. Onlar hırçınlaştıkça hata yapıyor, saldırgan oluyorlar. ve millet bu gerçekleri saldırgan hallerinden anlıyor. Dikkat ettiyseniz düne kadar 'Hizmet için varız, sırtımızı millete dayamışız, biz millete dayalı politika ile gidiyoruz' diyen arkadaşlarımız şimdi televizyonlarda rahat rahat seçilenleri ve seçilmek isteyenleri tehdit ediyor. Bu hırçınlıkları rahatsız olduklarına işarettir. Biz rahatsız etmiş isek ne mutlu bize" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

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