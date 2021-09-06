Üye Girişi
Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi - Son Dakika

Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi

06.09.2021 16:47
Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi, System.String[]

Ekinci İnşaat tarafından Mersin'de yapımı sürdürülen çevre dostu Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümleri bugüne kadar birçok bina, rezidans, hastane, otel gibi projelerdeki başarıyla bilinen sektörün öncü markası Daikin'e teslim edildi.

Ekinci İnşaat tarafından Mersin'de yapımı sürdürülen çevre dostu Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümleri bugüne kadar birçok bina, rezidans, hastane, otel gibi projelerdeki başarıyla bilinen sektörün öncü markası Daikin'e teslim edildi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, kendi enerjisini kendi üreten bir yaşam alanı olarak tanımlanan Ekinci Solaris, 28 bin metrekare alan içinde iki farklı büyüklükteki toplam 120 daireden oluşuyor.

Ekinci Solaris'in iklimlendirme çözümleri Daikin tarafından sağlanıyor. Projenin iklimlendirme çözümlerinde Daikin markasının tercih edilmesinde ise enerji verimliliği, teknolojik olarak alternatif markalara üstünlük, kurumsal yaklaşımdaki hassasiyet, cihaz ömrü, sessiz çalışma becerisi, satış öncesi, uygulama ve satış sonrası memnuniyet gibi kriterlerin yanı sıra Daikin'in çevreci yaklaşımı da etkili oldu.

Mersin'in özellikle Yenişehir bölgesindeki merkezi noktalarında sosyal donatıları yüksek projeler geliştiren Ekinci İnşaat, bugüne kadar 38 adet nitelikli projeye imza atarak inşaat sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ve vizyonuyla biliniyor.

Kentte kendine farklı ve güçlü bir yer edinen şirket, ilklerin öncüsü olma prensibiyle hareket ederken, bunun bir uzantısı olarak güneş enerjisi sistemi kullanılan Ekinci Solaris, kendi enerjisini kendi üreten, çevre dostu bir proje olarak öne çıkıyor.

Projenin konseptinin Daikin markasının çevreci ve yüksek teknolojili ürünleriyle en iyi şekilde örtüşmesi, yüksek verimlilik sağlaması, satış öncesi, uygulama ve satış sonrası memnuniyet gibi kriterler Daikin markasının tercih edilmesinde en büyük etkenler olarak öne çıktı.

Projedeki tüm alanlarda 156 adet toplamda 1248 HP kapasitede Daikin Mini VRV 8 HP dış üniteler, FXDQ ve FXSQ modeli iç üniteler ve 120 adet de Altherma ısı pompası kullanıldı.

Proje kapsamında çift fanlı Mini VRV 8 HP, boyutlarının küçük olması nedeniyle montaj avantajı sağlaması, kat bazında çözüme olanak vermesi ve sessiz çalışma nedeniyle seçilirken, düşük ses seviyeleri ve ince tasarımları nedeniyle de FXDQ ve FXSQ iç üniteler tercih edildi.

VRV sistem klimalar, Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümlerinde tercih edildi

Verilen bilgiye göre, Daikin'in mucidi olduğu VRV sistem klimalar, geniş uygulama alanları, yüksek enerji verimliliği ve çevre dostu gibi birçok özelliğiyle Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümlerinde de tercih edildi.

Cihaz, birçok iç ünite, tek bir bakır boru hattı ile tek bir dış üniteye bağlanabilme özelliği taşıyor.

Projede kullanılan FXDQ iç ünite modeli, 1,7-7,1kW kapasitelerine sahip gizli tavan tipi iç üniteler olarak öne çıkıyor. Konutların estetik tasarımlarına uygun olarak 20 santimetre yüksekliğe sahip bulunurken, düşük enerji tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan motoru ve düşük ses seviyesiyle dikkati çekiyor. Maksimum 55 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınca sahip bulunuyor ve farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılmasına imkan sağlıyor.

Projede kullanılan diğer FXSQ iç ünite modeli, 1,7-16,0kW geniş soğutma kapsitesine sahip, 24,5 santimetre yükseklikle son derece ince oluyor. Düşük enerji tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan motoru ve düşük ses seviyesiyle ekstra konfor sağlıyor. Maksimum 150 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınca sahip bulunuyor ve farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılmasına olanak veriyor. Otomatik hava üfleme ayarı sayesinde hava hacmini ve statik basıncı ölçerek nominal hava akışı için gerekli ayarlamaları yapıyor.

Her iki modelde de çıkartılabilir/yıkanabilir/küf önleyici özellikteki reçine ağdan yapılı hava filtresi standart olarak cihaz üzerinde yer alıyor.

Drenaj pompası kiti ise standart olarak bulunuyor. Kablolu, kablosuz ve merkezi kumanda seçenekleri opsiyonel olup bina yönetim sistemlerine sorunsuzca bağlanabiliyor.

Enerji, Mersin, İnşaat, Ekinci, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı 16:46 Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı 16:30 Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu 16:22 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu Elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti 16:09 Elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan 16:00 Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi
İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı 15:54 İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 15:37 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor
16:46 Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
16:40 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş
16:32 İstanbul'da trafik felç! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı
16:30 Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
16:21 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu
16:17 Son dakika... Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde devam ediyor
16:15 Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu
15:59 Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi
15:55 Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi
Son dakika! Bariyerleri aşmaya çalıştığı için 7 kişiyi ölüme sürükleyen servis sürücüsü tutuklandı Son dakika! Bariyerleri aşmaya çalıştığı için 7 kişiyi ölüme sürükleyen servis sürücüsü tutuklandı         
17:03
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş         
16:40
Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı         
16:28
Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu         
16:16
Kahraman şoför! Minibüsü bir ambulans gibi kullanıp, genci hastaneye yetiştirdi Kahraman şoför! Minibüsü bir ambulans gibi kullanıp, genci hastaneye yetiştirdi         
16:05
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi         
15:56
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir         
15:21
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti         
14:54
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 17:10:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement