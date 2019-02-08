Ekinci, Yapılan Çalışmaları Yerinde Denetledi
45 dakika önce
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçedeki mahallerde incelemelerde bulundu.
Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, ilçedeki mahallerde incelemelerde bulundu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci beraberindekilerle birlikte Hayati Harran-i mahallesinde yapılan çalışmaları denetledi. Mahalle Muhtarı Fethi Kaya'yı ziyaret eden Ekinci, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin en büyük mahallelerinden biri olma özelliğini de taşıyan mahallenin tamamına hitap edebilecek büyüklükte Çok amaçlı salon kazandıran Ekinci, inşaatı devam eden salonda da çalışmaları denetledi.
"Talepleri bir bir karşılıyoruz"
Çok Amaçlı Salon inşaatını bitme aşamasını geldiğini belirten Ekinci," Hayati Harran-i Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımızla birlikte çok amaçlı salon inşaatından incelemelerde bulunduk. Bugüne kadar mahallemize yapılan çalışmaların dışında bizlere gelen çok amaçlı salon talebi de yerine getirildi. İnşallah kısa süre içinde de bu salonumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Hayati Harran-i mahallemiz nüfus bakımından da çok büyük bir mahalle ve onlara uygun büyüklükte çok amaçlı salonu inşa ettik. Öncelikle mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sorunların iletilmesi konusunda ve bu çok amaçlı salonun yapılması ve takibinde emeği geçen mahalle muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Umarım kısa bir süre içerisinde açılışı yapılır. Hüseyin Oruç Camii ile beraber güzel bir külliyede mahallemize kazandırılmış olacaktır "diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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