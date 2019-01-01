Ekinci'ye "Yılın Belediye Başkanı" Ödülü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, başarılı belediyecilik çalışmalarından dolayı bir ödüle daha layık görülerek, "Kent ve başkan ödülleri 2018" programında 'Yılın belediye başkanı" seçildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, başarılı belediyecilik çalışmalarından dolayı bir ödüle daha layık görülerek, "Kent ve başkan ödülleri 2018" programında 'Yılın belediye başkanı" seçildi.



Bilecik'te "Kent ve başkan ödülleri 2018" ödülleri programı düzenlendi. Düzenlenen gecede Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaptığı başarılı çalışmaların meyvesini bir ödülle daha aldı. Ekinci, "Yılın belediye başkanı" ödülüne layık görüldü. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı. Ekinci, kent ve başkan ödülleri programında 'Yılın belediye başkanı" ödülünü AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan aldı.



Ekinci, kendilerini bu ödüle layık gören ve programda emeği geçen yetkililere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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