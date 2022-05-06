Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: "Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu" - Son Dakika
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Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: "Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu"

06.05.2022 10:59

Yağmur beklerken yağan dolu ile ekinleri ve badem ağaçları zarar gören Şanlıurfalı üreticiler, devletten yardım bekliyor. Çiftçi Abuzer Gelez, “Geçen sene kuraklık, bu sene de dolu felaketiyle ekinlerimiz mahvoldu. Gelecek seneye ekecek durumumuz kalmamıştır. Gübre, ilaç girdileri nedeniyle tohum dahi bulamamaktayız" dedi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise, "Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Ancak bu tespitlerin sonucunda neyin verileceğini de bilemiyoruz" diye konuştu.

DİLAN KUTLU

Yağmur beklerken yağan dolu ile ekinleri ve badem ağaçları zarar gören Şanlıurfalı üreticiler, devletten yardım bekliyor. Çiftçi Abuzer Gelez, "Geçen sene kuraklık, bu sene de dolu felaketiyle ekinlerimiz mahvoldu. Gelecek seneye ekecek durumumuz kalmamıştır. Gübre, ilaç girdileri nedeniyle tohum dahi bulamamaktayız" dedi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise, "Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Ancak bu tespitlerin sonucunda neyin verileceğini de bilemiyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki 29 Nisan'da yağan dolu nedeniyle ekili tarla ve bahçeler zarar gördü. Sel suları kırsal mahallelerde tarım arazilerinin sular altında kalmasına, fıstık ve badem ağaçlarının zarar görmesine neden oldu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"GELECEK SENE EKECEK DURUMUMUZ KALMADI"

Çiftçi Abuzer Gelez, "Geçen sene kuraklık dolayısıyla bu sene de dolu ve sel felaketi nedeniyle ekinlerimiz mahvoldu. Gelecek sene ekecek durumumuz kalmamıştır. Gübre, ilaç girdileri nedeniyle tohum dahi bulamamaktayız. Çok zor durumdayız. Hükümetimizden devletimizden çiftçilerimize bir an önce yardım edilmesini istiyoruz" dedi.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

İsmail Gelez, "Biz devletten yardım bekliyoruz borçluyuz. Ne tohum ne gübre hep borcumuz var. Bir şey alamıyoruz" diye konuştu. Mehmet Gelez ise, "Bu sene dolu vurdu geçen sene de kuraklık oldu. Ekinlerimiz yok oldu" diye dert yandı.

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise şunları söyledi:

"BÖLGEYE DESTEK SAĞLANMALI"

"Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yağan aşırı dolu sebebiyle çiftçilerimiz çok büyük zarar uğradı maalesef. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşadık bu kuraklıkla karşı karşıyaydık. Biz kuraklıkla ne yapabiliriz derdine düşmüşken ekinlerimiz ürünlerimiz telef olduğu halde hemen akabinde dolunun düşmesi ondan öncesinde de donun yaşanması bizi mağdur etti. Hilvan ilçesi bütün felaketleri yaşadı maalesef ki geçtiğimiz kış ayında yağan kar maalesef sera alanlarımızda büyük tahribat yarattı. Hemen arkasından oluşan don fıstık ve badem ağaçlarımızı bozdu. Akabinde kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Biz daha kuraklığın çarelerini ararken aşırı şekilde dolunun yağması çiftçilerimizi zor duruma soktu. Bu vesileyle hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Ancak bu tespitlerin sonucunda neyin verileceğini de bilemiyoruz. Onun için hükümetten özellikle bu konuda bu bölgeye desteğin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin ayakta kalabilmesi ve tekrar tarlaya dönebilmesi için üretime devam edebilmesi için devletten beklentileri vardır."

Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu
Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu
Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu
Ekinleri Doludan Zarar Gören Hilvanlılar: Geçen Sene Kuraklık Oldu, Bu Sene Dolu Vurdu, Ekinlerimiz Yok Oldu

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Ziraat Odası, Çiftçi, Tohum, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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