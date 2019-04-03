Son Dakika Haberleri: Ekinözü Belediye Başkanı Eker Mazbatasını Aldı

Ekinözü Belediye Başkanı Eker Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ekinözü Belediye Başkanı seçilen Bilal Eker, mazbatasını Elbistan Adliyesi'nden aldı.

Ekinözü Belediye Başkanı Eker Mazbatasını Aldı, System.String[]

Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Eker, ilçenin tümüne eşit hizmet götüreceğinin altını çizerek; "Oy versin vermesin tüm Ekinözü halkının belediye başkanıyım" dedi.

Cumhur İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde Ekinözü Belediye Başkanı seçilen Bilal Eker, mazbatasını almak için AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, belediye meclis üyeleri ve kalabalık bir partili grupla Elbistan Adliyesi'ne gitti. Mazbatasını teslim alan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, çıkışta yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Koltuk sevdalısı değil hizmet sevdalısı olacağını vurgulayan Başkan Eker: "Biz, bu yarışa başlarken Allah'tan hep hayırlısını istedi. Hayırlısı da buymuş ki; Ekinözü Belediye Başkanlığı'nı Cenabı Allah bize nasip etti. Bugünden itibaren seçim süreci bitmiştir. Adliyemizden mazbatamızı aldık. Bizleri bu göreve getiren Ekinözü halkımıza minnettarım. Oy versin ya da vermesin bütün Ekinözülü vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım. Bütün vatandaşlarımızın 24 saat emrindeyim. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum.

Biz, makam ya da mevki için buraya gelmedik. Koltuk sevdam asla olmadı bu göreve de koltuk sevdası için seçilmedim. Bundan sonra ilçemizi daha güzel hale getirmenin mücadelesi içinde olacağız. İlçemiz için en doğru kararları alarak Ekinözü'nün geleceğine yatırım yapacağız. Bölge milletvekillerimizle birlikte Ekinözü'nü hizmete boğmaktan başka bir düşüncem olmayacak. Hiç kimseyle kırgınlığım ya da sorunum yoktur. Seçim süreci bitmiştir, tüm Ekinözü halkına kapımız ardına kadar açıktır" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar da, "Sayın başkanımız mazbatasını aldı. Seçim sonuçları, başta Ekinözü'müze ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek ise; "Seçim maratonunu tamamladık. Ekinözü, tercihini Cumhur İttifakı'na ve hizmetten yana yaptı. Bugün de mazbatamızı aldık. Bizleri destekleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İstemeden olsa kırdığımız hemşerilerimiz varsa özür diliyoruz. Artık seçim geride kaldı. Bilal Eker, tüm Ekinözü'nün belediye başkanıdır. Herkese eşit şekilde, kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden hareket edeceğiz. Ekinözü'nü güzel günler bekliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:00 Kaynak: Bültenler

Elbistan, Bilal Eker, Ekinözü, Güncel
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