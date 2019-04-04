Ekinözü Belediye Başkanı Eker, Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Ekinözü
Belediye Başkanlığına seçilen Bilal Eker
, mazbatasını aldı.
Eker, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek, MHP
Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, belediye meclis üyeleri ve partililerle Elbistan
Adliyesi İlçe Seçim Kuruluna giderek, mazbatasını aldı.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Eker, koltuk değil, hizmet sevdalısı olacağını söyledi.
Yarışa başlarken Allah'tan hep "hayırlısını" istediklerini ifade eden Eker, "Hayırlısı da buymuş ki Ekinözü Belediye Başkanlığını Rabbim bize nasip etti. Bizleri bu göreve getiren Ekinözü halkımıza minnettarım. Oy versin, ya da vermesin bütün Ekinözülü vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım. Bütün vatandaşlarımızın 24 saat emrindeyim. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Çiçek ve Şakalar da Ekinözü'nü güzel günlerin beklediğini belirtti.