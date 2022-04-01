Ekinözü Belediyesi halk ekmek fabrikası üretime başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye belediyesince kurulan halk ekmek fabrikası üretime başladı.

Belediye Başkanı Bilal Eker, Kaymakam Abdulhamit Bağış ile fabrikada inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Eker, burada gazetecilere, 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılacağını belirtti.

Eker, ramazanda dar gelirli ailelere ucuz ekmek sağlamak için hazırlıkların hızla tamamlandığını ifade ederek, bugün itibari ile başlayan üretim ve fiyat uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.

Vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Eker, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ramazan hazırlıklarımızı tamamladık ve üretime başladık. Cuma namazının ardından ilk üretimimiz kısa süre içerisinde tüketildi. Gün boyu üretimimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız çok memnun oldu. Ramazan ayı için planlamamızı tamamladık. Vatandaşlarımız ekmeksiz kalmayacak. Belediye olarak asli görevlerimizi sürdürürken bir yandan da bu tür sosyoekonomik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu yatırım ve hizmetler devletimizin milletimizin gücü sayesinde oluyor."