Ekinözü İçmeleri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekinözü İçmeleri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Ekinözü İçmeleri yeni sezona hazırlanıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan şifalı suları ile meşhur Ekinözü içmelerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında büyükşehir ve ilçe belediyelerince yenileme çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan şifalı suları ile meşhur Ekinözü içmelerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında büyükşehir ve ilçe belediyelerince yenileme çalışması başlatıldı.

Yaz aylarında on binlerce kişiye ev sahipliği yapan içmelerde ömrünü tamamlayan binalar yıkılıp, yenileme çalışmalarına geçildi. Hazırlanan proje ile eskiyen altyapı ve yer döşemeleri değiştirilirken, park ve yeşil alan oranı da arttırılıyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, yaptığı açıklamada, içmelerde yapılan çalışmalarla birlikte sağlık turizminden faydalanmak isteyen ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini belirterek, ilçe esnafının gelirinin de artacağını kaydetti.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan, şifalı suları ile bilinen içmelerde önemli çalışma başlattıklarını dile getiren Eker, "Gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde zaman geçirebilmeleri, şifalı su tüketirken aynı zamanda tatil modunda dinlenmelerini sağlayabilmek için içmelerimizde yenileme çalışmasına geçtik." dedi.

Hazırladıkları proje kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile hareket ederek öncelikle eski yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Eker, şunları kaydetti:

"Aşağı İçme mevkisinde ömrünü tamamlamış olan belediye otelini yıkarak yerine Millet Bahçesi oluşturmak için çalışma başlattık. Diğer yandan eskiyen yer döşemeleri ile altyapı sistemlerini yeniliyoruz. Dükkanların yerine yenisini yapacağız. Ekinözü ilçemize has eskitme taşlar ile kaplamalar yaparak, tarihi ve kültürel bir görünüme kavuşturmayı planlıyoruz. İlçemizin nüfusu turistlerin gelmesiyle birlikte yaz aylarında 40 ile 50 bine yaklaşıyor. Hedefimiz yaptığımız çalışmalarla birlikte bu rakamı 60-70 bine çıkarmaktır. Öte yandan Büyükşehir Belediyemizin Orta İçmelerde yapımına başladığı tesiste sıcak su hamamı ve çamur banyoları olacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgemizde çok daha fazla turist ağırlamayı ve esnafımızın gelirini arttırmayı hedefliyoruz."

Ekinözü İçmeleri yeni sezona hazırlanıyor

Kahramanmaraş, Bilal Eker, Ekinözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:15 Kaynak: AA
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