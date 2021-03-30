Ekinözü İçmeleri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan şifalı suları ile meşhur Ekinözü içmelerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında Büyükşehir ve ilçe belediyelerince yenileme ve onarım çalışması başlatıldı.

İçmelerde ömrünü tamamlayan binalar yıkılıp yenileri yapılırken, ihata ve dükkan duvarları da kayrak taşı ile kaplanarak farklı bir görünüm kazandırılıyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, yaptığı açıklamada, içmelerde yapılan çalışmalarla birlikte sağlık turizminden faydalanmak isteyen ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini belirterek, ilçe esnafının gelirinin de artacağını kaydetti.

Hazırladıkları proje kapsamında öncelikle eski yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Eker, ihata ve dükkan duvarlarının da ilçe sınırları içinde çıkarılan kayrak taşları ile kaplandığını söyledi.

Bilal Eker, şöyle devam etti:

"Ekinözü ilçemize has eskitme taşlar ile ihata duvarlarını ve dükkan duvarlarını kaplamalar yaparak, tarihi ve kültürel bir görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin nüfusu turistlerin gelmesiyle birlikte yaz aylarında 40 ile 50 bine yaklaşıyor. Hedefimiz yaptığımız çalışmalarla birlikte bu rakamı 60-70 bine çıkarmaktır. İlçemizde koronavirüs vakası yok denecek kadar azdır. Bu da bize sezon öncesi güven vermektedir. Alınan tedbirler sayesinde misafirlerimiz rahat bir tatil yapma imkanı bulacaklar. Çalışmalar tamamlandığında bölgemizde çok daha fazla turist ağırlamayı ve esnafımızın gelirini arttırmayı hedefliyoruz."

Ekinözü Kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur da Ekinözü'nün şifalı suları ve yeşil tabiatıyla meşhur olduğunu dile getirerek, "İlçe belediyemizle birlikte hem Kovid-19 hem de genel turizm açısından gerekli çalışmaları yaptık. Bölgede ve Türkiye'de buranın şifalı sularından faydalanmak isteyen, buranın yeşil tabiatını ve güzelliklerini görmek isteyen yerli turistlerimizi bekliyoruz." dedi.