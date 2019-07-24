Son Dakika Haberleri: Ekinözü içmelerinde yoğunluk
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Ekinözü içmelerinde yoğunluk

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki içmeler yoğun ilgi görüyor.

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki içmeler yoğun ilgi görüyor.
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin rahatı için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.
İçmelerde bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini dile getiren Eker, şunları kaydetti:
"Acı suyumuzun şifalı olduğunu öğrenen vatandaşlarımız içmelerimize gelerek bol bol su içip, hastalıklarına şifa arıyor. Otuz yıldır aksatmaksızın buraya gelen vatandaşlarımız var. Suyun faydalarını duyup ilk kez gelenler var. Bu yoğunluk bizleri memnun ediyor. Esnafımızı memnun ediyor. Belediye olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmaktayız."
Adıyaman'dan gelen Zeynel Baykara ise böbrekleri ve idrar yollarında taş bulunduğu için içmecelere geldiğini belirterek "İlaç kullanımını en aza indirmek istiyorum. Suyunun yanı sıra havası da bize ayrı bir huzur veriyor." dedi.
Diyarbakır'dan gelen Abdulaziz Selimoğlu da her yıl Ekinözü içmelerine geldiğini söyledi.
Şanlıurfa'dan gelen Abdurrahman Çitçi de 35 yıldır ailecek içmelere geldiklerini anlattı.
Esnaf Bayram Evyapar ise sezonun çok iyi geçtiğini anlatarak bu yıl esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.
Kahramanmaraş, İçmeler, Ekinözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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