Ekinözü'nü İhtiyaç Duyulan Hizmetlerde Yalnız Bırakmayacağız"

Kahramanmaraş
Valisi Vahdettin Özkan
, Ekinözü
ilçesinde temaslarda bulundu.
Vali Özkan, kaymakamlık binasında düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçenin ivedilik isteyen sorunlarının giderilmesi için Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personellerinin ilçe genelinde çalışma yürüttüğünü belirtti.
Ekinözü ilçesinin mahalli müşterek ihtiyaçlarına müdahil olmak istediklerini dile getiren Özkan, bakanlıkların, Türkiye
'nin dört bir yanında olduğu gibi Ekinözü ilçesinde de kamu hizmetlerini iyileştirme yönünde ciddi anlamda bir seferberliği bulunduğunu söyledi.
Bakanlıkların ilçede yaptığı faaliyetlerin analizini yaptıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:
"Bölge ve il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimize nasıl yardımcı olacak onu konuştuk. Belediyemizin vatandaşlarımıza götürdüğü müşterek hizmetler nelerdir, bunlara merkezi idare olarak hangi yönden yardımcı olabiliriz, bunları değerlendirdik. Burada yaşam kalitesini arttırmak için Valiliğimizin koordinesinde hangi konulara el atılmalı, bunları istişare edip kararlarını aldık. Bazı sokakların iyileştirilmesi konusunda talep aldık. Hemen Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına talimat verdim. Arkadaşlarımız, şu anda tespit çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki hafta içinde de hemen faaliyete başlanacak. Ekinözü ilçesinin en önemli zenginliklerinden biri olan İçmeceler'in iyileştirilmesi için kalkınma ajansının projesini uygulayıp, finansal sorunları çözeceğiz."
Kamusal altyapı ve kırsal kalkınma hizmetlerinde Ekinözü ilçesine odaklanacaklarını dile getiren Özkan, ilçenin kalkınması için bütün kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurguladı.
Vali Özkan, gelecek haftadan itibaren söz konusu faaliyetlere başlayacaklarını belirterek, "Ekinözü'nü ihtiyaç duyulan hizmetlerde yalnız bırakmayacağız." dedi.