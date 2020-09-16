Eskişehir'de 24 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 24 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarda bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilden atılan çantada 24, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde polis tarafından durdurulmak istendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden yola çanta atıldı. Bir ekip otosuna da çarpan otomobil, kısa süreli kovalamacı sonunda durduruldu. Otomobildeki Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilden atılan çantada ise preslenmiş haldeki 119 bez torba içinde 24,4 kilo esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.