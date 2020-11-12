Ekip aracında polise tekme atan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ekip aracında polise tekme atan şüpheli gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldüğü anda, sürücü polise tekme atan şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldüğü anda, sürücü polise tekme atan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevindeyken önlerine aniden kıran aracı tehlike arz ettiği gerekçesiyle durdurdu. Araçtan inmeye çalışırken düşen kişinin alkollü olduğunu gören ekipler, şüpheli E.D'ye yardım etmeye çalıştı. Polis ekiplerine direnç göstererek tehdit ve hakaretlerde bulunan E.D, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülmek istendi. E.D, hareket halindeyken sürücü polise tekme atarak ekipleri tehlikeye düşürdü. Gözaltına alınan E.D. hakkında, "Görevli memura mukavemet, "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından işlem başlatıldı.

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