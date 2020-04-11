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Ekip aracından, evde kalan vatandaşlara "Hayat bayram olsa" şarkısı
20 dakika önce
Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.
Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokakları hareketlendirdi. Devriye gezen polis ekibi araçlarından 1970'li yılların unutulmaz sesi Şenay Yüzbaşıoğlu'nun "Hayat bayram olsa" şarkısı dinletildi.
Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından şarkıya eşlik ederken bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile bu anları kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:38 Kaynak: AA
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