Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası

Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken, ekip aracıyla çarptığı 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık polis memuru Naci Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanık avukatı ile kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapan Naci Ç, olay sırasında uygulama görevinde olduğunu belirterek, "Şüpheli araç gördüm ve 'dur' ihtarında bulundum ama araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ben de sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, bir de kadın çığlığı duydum." dedi.

Olay sırasında ne çocuğu ne de annesini fark ettiğini aktaran Naci Ç, kazanın "dur" ihtarına uymayan sürücü yüzünden meydana geldiğini vurgulayarak, çok üzgün olduğunu söyledi.

Ömer Faruk'un annesi Sevgi Akyıldırım ise polis memurundan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Naci Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası 14 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.

Olay

Gerede ilçesinde 6 Kasım 2018'de D-100 kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 9 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmış, çocuk 28 Kasım'da hastanede yaşamını yitirmişti.