Son Dakika Haberleri: Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası
Son Dakika Güncel Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası - Son Dakika

Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası

7 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken, ekip aracıyla çarptığı 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası verildi.

Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken, ekip aracıyla çarptığı 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin 300 lira para cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık polis memuru Naci Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanık avukatı ile kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapan Naci Ç, olay sırasında uygulama görevinde olduğunu belirterek, "Şüpheli araç gördüm ve 'dur' ihtarında bulundum ama araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ben de sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, bir de kadın çığlığı duydum." dedi.

Olay sırasında ne çocuğu ne de annesini fark ettiğini aktaran Naci Ç, kazanın "dur" ihtarına uymayan sürücü yüzünden meydana geldiğini vurgulayarak, çok üzgün olduğunu söyledi.

Ömer Faruk'un annesi Sevgi Akyıldırım ise polis memurundan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Naci Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası 14 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi.

Olay

Gerede ilçesinde 6 Kasım 2018'de D-100 kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis otosu, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 9 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmış, çocuk 28 Kasım'da hastanede yaşamını yitirmişti.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak
Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekip aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan polise para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]