Ekip, örgütün merkezine giriyor… Mete Başkan'ın kararı yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak? - Son Dakika
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Ekip, örgütün merkezine giriyor… Mete Başkan'ın kararı yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak?

17.03.2022 14:39

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 20 Mart Pazar akşamı yayınlanacak otuz dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır.

Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Mustafa Açılan, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.

Kaynak: Bültenler
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Kimyasal, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekip, örgütün merkezine giriyor… Mete Başkan'ın kararı yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak? - Son Dakika


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