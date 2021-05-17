Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı - Son Dakika

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Kepez ilçesinin ara sokaklarındaki kovalamacada bir grubun ekip aracının önünü kesmesi ile kaçtı. Kovalamaca anları cep telefonu ile görüntülenirken, polis ile grup arasında kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü.

Gece, 'tam kapanma' genelgesini ihlal eden sürücü, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nin ara sokaklarında otomobiliyle kaçmaya başladı. Korna ve siren sesiyle sokağa çıkan bir grup, ekip aracının önüne geçti. Bu sırada sürücü kaçtı. Polis ile sürücü arasındaki kovalamaca mahalle halkının cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bu anlara ilişkin görüntülerde iki çocuğun yola lastik fırlatmaya hazırlandığı bir kadının, "Atma lastiği atma" sözleri duyuldu. Ayrıca görüntülerde polis ile ekip aracının önünü kesenler arasında kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü.