Ekip Oyunu Filmi - Son Dakika

Ekip Oyunu, ormanın derinliklerinde gerçekleştirilen ve birinci olanın büyük ödülle eve döneceği bir yarışmada olayların çığırından çıkmasıyla yaşananlara odaklanıyor.
Yönetmen: Muhammet Emre Aydın
Senaryo: Muhammet Emre Aydın
Oyuncular: Ahmet Özakbalık, Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Akif İnce, Ezgi Karaçam
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Ekip Oyunu
Yapımcı Firma: Pray Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: B Kare Film
Vizyon Tarihi: 03.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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