Ekip, Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürüyor… - Son Dakika
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Ekip, Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürüyor…

Ekip, Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürüyor…

03.03.2022 10:05

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 6 Mart Pazar akşamı yayınlanacak otuz yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.

"Teşkilat" 2. Sezon 37. Bölüm 6 Mart 2022 Pazar/ 20.00/ TRT 1

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: Bültenler
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Türkiye, Trt 1, Mart, Güncel, Son Dakika

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