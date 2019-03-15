Ekiple toplantı yapıldı

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

AK Parti Teşkilatı sandık bazlı çalışmaya bir süre önce start vermişti. Çalışma sahada devam ederken, bu çalışmayı yürüten ekiple önceki gün bir toplantı gerçekleştirildi. Çalışmanın nasıl yürütüldüğü ve ne aşamada olduğu konuşuldu. Toplantı konusunda bilgi veren Başkan Dağdelen, "Teşkilatımızın her bir ferdi, Partimizin yüzünü ağartmak için canla başla Kırıkkale'nin tüm mahallelerinde görev başında. Sandık Bazlı Seçim Çalışma için kapı kapı dolaşıyoruz. Sahaya çıkmadan önce büyük ailemizle sabah çayı içip, simidimizi paylaştık" dedi. Gün içinde çalışmaya başlayacak olan ekiple sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Dağdelen, ekibe kolaylıklar diledi.