Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu

01.02.2021 08:53

Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dedeler köyünde ani baygınlık geçiren Rahime Aşkan için ekipler seferber oldu.

Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dedeler köyünde ani baygınlık geçiren Rahime Aşkan için ekipler seferber oldu.

Günlerdir yoğun kar yağından sonra başlayan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Yüksekova ilçesinin bir çok köy ve mezra yolu kardan kapandı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Rahime Aşkan (60), adlı vatandaş ani baygınlık geçirmesiyle ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine köye giden 112 sağlık çalışanları yolda kar olması sebebiyle mahsur kaldı. Mahsur kalması üzerine 112 sağlık çalışanları, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğine haber verdiler. Karla mücadele ekiplerin ambulansın mahsur kaldığı yere ulaşarak çalışmalara başladı. Yaklaşık 3 saatte süren çalışmalar sonucunda, ambulansa bağladıkları halatla kaldığı yerden çıkartılırken, hemen 100 metre ilerisinde köye ait bir aracında yolda mahsur kaldığı görüldü Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yardımı sonucu aracı kaldığı yerden çıkardı.Ekipler daha sonra 1 metre aşan yolu açarak ambulansla ve aracın köye ulaşmasını sağladı. Köylüler Rahime Aşkan'ı battaniyeye koyarak ambulansa getirdiler. Ambulansta ilk müdahalesini yapan ekipler, Aşkan'ı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Rahime Aşkan'ın yakını olan Kemal Aşkan, "2 saat önce baygınlık geçirdi bizde hemen 112 sağlık çalışanlarına haber verdik. Sağolsunlar gelirken yol kardan kaplı olduğu mahsur kaldılar. Bizde Yüksekova Şantiye Şefliğine haber verdik. Allah razı olsun onlardan gelip ambulansı kurtardılar. Köye gelen sağlık ekipleri hastamıza ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdılar. Allah tüm ekiplerden razı olsun gece gündüz çalışıyorlar" dedi.

Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu
Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu
Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu
Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu

Yüksekova, Hakkari, kar, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ekipler 60 yaşındaki Rahime teyze için seferber oldu - Son Dakika


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