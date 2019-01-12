Son Dakika Haberleri: Ekipler 81 Yaşındaki Hasta İçin Seferber Oldu

Ekipler 81 Yaşındaki Hasta İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 64 yaşındaki Şimuni Diril, düşme sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamaması nedeniyle köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığından havalanan 2 helikopter sağlık ekipleriyle köye ulaştı.

Helikopter ile alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sason'daki hasta kadın da hastaneye yetiştirildi

Öte yandan, kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ilçesinin Örenağıl köyüne bağlı Kömürlük mezrasında rahatsızlanan 81 yaşındaki Naile Yaşar için ekipler seferber oldu.

112 Acil Sağlık ve İlçe Özel İdare ekipleri yaklaşık 7 saat sonra köye ulaştı. Yaşar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Şırnak, Helikopter, Beytüşşebap, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:34:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler 81 Yaşındaki Hasta İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]