Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika
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Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu

21.04.2022 09:57
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden kadın ağaçlık alana düştü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden kadın ağaçlık alana düştü. Yaralanan paraşütçü kadın, bölgede seferber olan ekiplerin zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uçuş esnasında rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden paraşütçü Merve A., ağaçlık alana düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede seferber olduğu çalışmalar neticesinde yaralı kadın, düştüğü yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA

Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu
Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu

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Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler ağaçlık alana düşen paraşütçü kadını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika


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