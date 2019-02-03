Ekipler Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldu
56 dakika önce
Adıyaman'da, bir çam ağacının tepesine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman
'da, bir çam ağacının tepesine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi'nde ikamet eden Sabiha Coşkun'a ait kedi, evden kaçarak eski şehirlerarası otogar arka sokağında bulunan bir çam ağacının tepesine çıktı. Kedisinin ağaç tepesine çıktığını fark eden Sabiha Coşkun, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların müdahaleleri yetersiz kalınca bu defa durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi indirmek için çalışma başlattı. Kedi için ağaca itfaiye merdiveni uzatılırken, itfaiye görevlisi tarafından merdivenle alınan kedi daha sonra sahibi olan Sabiha Coşkun'a teslim edildi. Sahibinin omzuna sıkı sıkı sarılan kedinin şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı. Kedisine kavuşan Coşkun, itfaiye görevlilerine teşekkür ederek kedisi ile beraber evinin yolunu tuttu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: İHA
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