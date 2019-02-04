Ekipler Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Ekipler ağaçta mahsur kalan kedi için seferber olduADIYAMAN - Adıyaman'da, bir çam ağacının tepesine çıkarak mahsur kalan kediye vatandaşlar ve itfaiye ekipleri " Pişi Pişi Aşağı Gel" diye seslendi.
Ekipler ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldu
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, bir çam ağacının tepesine çıkarak mahsur kalan kediye vatandaşlar ve itfaiye ekipleri " Pişi Pişi Aşağı Gel" diye seslendi. Mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesinde ikamet eden Sabiha Coşkun'a ait kedi, evden kaçarak eski şehirlerarası otogar arka sokağında bulunan bir çam ağacının tepesine çıktı. Kedisinin ağaç tepesine çıktığını fark eden Sabiha Coşkun, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların müdahaleleri yetersiz kalınca bu defa durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi indirmek için çalışma başlattı. Ağaç tepesinden aşağıya bakan kedi kurtarılmayı beklerken vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kediye "Pişi Pişi Aşağıya Gel" diye seslendi. Bir türlü indirilemeyen kedi için ağaca itfaiye merdiveni uzatıldı. İtfaiye
görevlisi tarafından merdivenle alınan kedi daha sonra sahibi olan Sabiha Coşkun'a teslim edildi. Sahibinin omuzuna sıkı sıkı sarılan kedinin şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı. Kedisine kavuşan Sabiha Coşkun, itfaiye görevlilerine teşekkür ederek kedisi ile beraber evinin yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:39 Kaynak: İHA
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