Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı

18.04.2022 15:41

Aksaray - Adana kara yolu, şehirde etkili olan kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri araçların yoldan geçişine izin vermezken, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre Aksaray- Adana dolaylarında saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Aksaray- Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı

KUM FIRTINASI NEDENİYLE YOLU KAPATTILAR

Özellikle Aksaray'ı Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

Aksaray- Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı

TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
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Trafik Kazaları, Aksaray, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı - Son Dakika


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