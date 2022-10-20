Ekipler araçları tek tek durdurup kuralları uymayanlara ceza yazdı - Son Dakika
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Ekipler araçları tek tek durdurup kuralları uymayanlara ceza yazdı

20.10.2022 12:26
Ekipler araçları tek tek durdurup kuralları uymayanlara ceza yazdı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2 aracın cam filmleri sökülürken, 1 araca ise sigortasız araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2 aracın cam filmleri sökülürken, 1 araca ise sigortasız araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde, otomobil, ticari taksilere, servisler, dolmuşlara, ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada ekipler araçları tek tek durdurarak, şoförlerin ehliyetlerini sorguladı. Uygulamada 2 araç cam filmini sökmek zorunda kalırken, 1 araç ise muayenesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Gazipaşa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler araçları tek tek durdurup kuralları uymayanlara ceza yazdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekipler araçları tek tek durdurup kuralları uymayanlara ceza yazdı - Son Dakika
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