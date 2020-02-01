Ekipler araçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu - Son Dakika

Müdahalenin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine götürülen Koyun'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, dört saat süren çalışmanın ardından kapalı yolu açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Kolunda ve vücudunda kırıklar oluşan Koyun'u, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Narlı Mahallesi'nde araçtan saman indiren Zeki Koyun düşerek yaralandı.

Van 'ın Çatak ilçesinde saman indirdiği araçtan düşerek yaralanan Zeki Koyun, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?

8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!