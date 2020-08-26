Ekipler avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Ekipler avcılara göz açtırmıyor

ZONGULDAK - Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçelerinde avlanmada yasak olan elektronik bıldırcın sesi çıkaran cihazlar ele geçirildi.

Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri avcılara göz açtırmıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Ereğli ve Alaplı ilçesinde usulüne uygun avlanan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetleri sırasında bıldırcın sesi çıkaran ses düzeneği ve akü ele geçirildi. Kullanımı yasak olan cihazlar ekipler tarafından tek tek tespit edilerek el konuldu.