Ekipler, Aydın'da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler, Aydın'da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler, Aydın'da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

7 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu Aydın'da kar yağışına alışık olmayan yaban hayvanlarına ayırdılar.

Ekipler, Aydın'da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu Aydın'da kar yağışına alışık olmayan yaban hayvanlarına ayırdılar. Ekipler ağır kış şartlarına ve kar yağışına alışık olmayan Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Dilek Yarımadası Güzelçamlı Milli Parkı'nda bulunan yaban hayvanlarının beslenmesi için değişik bölgelere yem bıraktılar.


Ülke genelinde etkili olan ağır kış şartları Aydın'ından yüksek kesimlerinde yaşanmaya başladı. Yaklaşık 2 gündür etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaban hayatta yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlar için seferber oldu. Kamyonetlerle Milli Parka götürülen yemler, ekipler tarafından milli parkın değişik bölgelerine bırakıldı. Ala geyikten, yılkı atlarına kadar pek çok yaban hayvanının yaşadığı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kar eriyip ağır kış şartlarının hakimiyetinin ortadan kalkıncaya yaban hayvanlarına yem desteğinin sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güzelçamlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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