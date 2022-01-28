Ekipler Covid-19 şüpheli hasta için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ta kar nedeniyle yolları kapanan köyde yaşayan Covid-19 şüpheli hasta, 112 sağlık ekipleri ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tedavi altına alındı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Köy ve mezra yollarının kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri de hastalara ulaşmakta güçlük çekiyor. Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde yaşayan 58 yaşındaki E.P. Covid-19 virüsü şüphesiyle 112 sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri karla kapanan yolda mahsur kaldı. Ambulansın yardımına Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri koştu. Ekipler kapalı yolu iş makinalarıyla açarak ambulansa yol verdi. E.P. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS