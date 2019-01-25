Ekipler Dağda Mahsur Kalan Çocuk İçin Seferber Oldu

Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu.



Merkez Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Yılanlı Dağı'na çıkan 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, aşağı inemeyince 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi.



İhbarın ardından bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Çocukla cep telefonuyla iletişim kuran ekipler, karla kaplı arazide ilerlemekte güçlü çekti.



Ekiplerin, sağlık durumu iyi olan çocuğa ulaştığı, aşağı indirmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi