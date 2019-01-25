Son Dakika Haberleri: Ekipler Dağda Mahsur Kalan Çocuk İçin Seferber Oldu -Drone- (2) - Kayseri

Ekipler Dağda Mahsur Kalan Çocuk İçin Seferber Oldu -Drone- (2) - Kayseri

58 dakika önce

Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Yılanlı Dağı'na çıkan 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, aşağı inemeyince 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Çocukla cep telefonuyla iletişim kuran ekipler, karla kaplı arazide ilerlemekte güçlü çekti.

Ekiplerin, sağlık durumu iyi olan çocuğa ulaştığı, aşağı indirmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Suriye, Kayseri, Güncel
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