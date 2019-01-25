Ekipler Dağda Mahsur Kalan Çocuk İçin Seferber Oldu -Drone- (2) - Kayseri
58 dakika önce
Kayseri'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu.
Kayseri
'de Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu. Merkez Melikgazi
ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
yakınında bulunan Yılanlı Dağı'na çıkan 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, aşağı inemeyince 112 Acil Servis
Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD
ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Çocukla cep telefonuyla iletişim kuran ekipler, karla kaplı arazide ilerlemekte güçlü çekti.
Ekiplerin, sağlık durumu iyi olan çocuğa ulaştığı, aşağı indirmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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