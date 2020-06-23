Ekipler Derya'yı bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler Derya'yı bulmak için seferber oldu

Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Bursa'da sel suları kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Ekipler, Derya'yı bulmak için iple şelalelerden inerek azgın sularla boğuştu. Genç kız suyun içinde çubuklarla aranırken, adrenalin dolu o anlar saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Kestel ilçesinde 2 gün önce azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2 gündür vadi kenarlarını tarayan arama kurtarma ekipleri bir sonuç alamayınca, su altında arama yapmak için özel ekipler getirildi.

Ailenin sele kapıldığı hobi bahçesi evinden başlayarak sarp kaya ve şelalerin bulunduğu 2 kilometrelik vadiyi tarayan ekipler, genç kızı bulmak için seferber oldu. Azgın akan şelalelerden iple inen ekipler, suyun taştığı vadilerdeki balçık içinde de genç kızı aradı. Dere yatağındaki suyun derinleştiği bölgelerde dalgıç polisler suyun dibine dalarak arama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, NAK, Deniz Polisleri, Jandarma DEDAK ekipleri, AKUT, BAKUT, ANDA, İHH, JAK ve diğer sivil arama kurtarma ekipleri aralıksız devam ediyor.

Su altında da arama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Sorumlusu Fatih Işık, "Bölge oldukça sarp bir bölgedeyiz. Vadinin yer yer yüksekliği 350 metrelere kadar çıkıyor. Teknik malzeme olmadan ne aşağıya nede yukarıya çıkmak imkansız oluyor. Sabah 7 itibariyle ekipler kanyona girdi. Kayarak ve teknik malzeme kullanarak dere sularını geçiyorlar. Su içerisindeki kaya altları ve ağaç gövdelerine bakarak çalışmalar devam ediyor. Deniz polisi ve bizim ekiplerimiz aşağıda çalışmalarını tamamlamak üzereler. Bugün su içerisinde yaklaşık 1 kilometrelik alanı taradılar. Bizim ekiplerimiz su altında tarama yaparken diğer ekiplerde dere kenarında bulunan araziyi tarıyor. Çok kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor." diye konuştu.

(Fatih Çapkın - Uğur Uslubaş/İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekipler Derya'yı bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
17:45
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
17:40
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
17:40
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
17:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 18:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekipler Derya'yı bulmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]