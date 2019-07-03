Ekipler düzenleme için harekete geçti
52 dakika önce
Düzce Belediyesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta çalışmalara başladı.
Düzce Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta çalışmalara başladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan ve şehir merkezini Asar deresi üstünden Camikebir mahallesine bağlayan kontrolsüz kavşakta çalışmalarına başladı. Yaya ve araç trafiğinin düzenli şekilde akışının sağlanması için kavşak çevresinde düzenleme ile başlayan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi de yapılacağı, vatandaşların sıklıkla şikayette bulunduğu kavşağın yeni düzenlemesi en kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi. - DÜZCE
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