Son Dakika Haberleri: Ekipler düzenleme için harekete geçti
Son Dakika Güncel Haber

Ekipler düzenleme için harekete geçti

52 dakika önce

Düzce Belediyesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta çalışmalara başladı.

Ekipler düzenleme için harekete geçti, System.String[]
Düzce Belediyesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan ve şehir merkezini Asar deresi üstünden Camikebir mahallesine bağlayan kontrolsüz kavşakta çalışmalarına başladı. Yaya ve araç trafiğinin düzenli şekilde akışının sağlanması için kavşak çevresinde düzenleme ile başlayan çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi de yapılacağı, vatandaşların sıklıkla şikayette bulunduğu kavşağın yeni düzenlemesi en kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog! Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler düzenleme için harekete geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]