Ekipler enkaz altından bir kişinin cansız bedenini çıkardı - Son Dakika

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Ekipler enkaz altından bir kişinin cansız bedenini çıkardı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucu, enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
(Ömer Çetin/İHA)
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