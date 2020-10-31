Ekipler, enkazdaki vatandaşa ulaştı - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında ulaştıkları vatandaşa moral verme anları kameraya yansıdı.

Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde alttaki 2 katı çöken Bayrarlı'daki Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlardan birisine daha ulaşmayı başardı. Ekiplerin, yıkıntıların arasında kurtarmaya çalıştıkları vatandaşa moral verme anları kameraya yansıdı. Sol bacağının demirlerin arasında sıkıştığını belirterek "Onu bir kurtarsanız" diyen vatandaşla konuşan görevli, "Ben senin kafanı görüyorum, elini görüyorum. Şu ışığın olduğu yerden seni alacağız, Allah'ın izniyle alacağız amcam. Aramızda 3,5-4 metre mesafe kaldı. Öyle bir kurtaracağız ki Allah'ın izniyle inşallah, her şey rahat olacak" diyerek moral vermeye çalıştı. Binada kayma meydana geldiği için güçlükle yürütülen çalışmalarda yaşlı vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor.