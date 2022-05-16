Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardı - Son Dakika
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Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardı

16.05.2022 21:13
Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardı

Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardıKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirerek evinde mahsur kalan kadını, ekipler evin camını kırarak kurtardı.

Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirerek evinde mahsur kalan kadını, ekipler evin camını kırarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Geçidi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, Yurdagül Ö. kronik rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdi. Şahsın yardım istemesi üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapısı kilitli olan evin camını kırarak, eve girdi. Kapının açılması üzerine Yurdagül Ö.'ye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde uyurken bulundu Ekiplerden hayat kurtaran müdahale Ekiplerden hayat kurtaran müdahale

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler evde kriz geçiren kadını camı kırarak kurtardı - Son Dakika


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