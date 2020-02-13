Ekipler fırtına ve tipi altında zorlu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, fırtına ve tipiye rağmen köylere ulaşmaya çalışıyor.



Kentte olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan yerlerde ilerlemekte güçlük çekiyor. Fırtına ve tipi nedeniyle yolu bulmakta zorlanan kar savurma aracı (rotatif) şarampole düştü. Bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan iş makinesi çalışmaya kaldığı yerden devam etti.



Yol açma çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il özel idaresi yol ağındaki 3 bin kilometre yolun açılması için personellerin fedakarca çalışmalar yaptığını söyledi. Özellikle yüksek kesimlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle her gün aralıksız yolları açtıklarını ve tekrar yolların kapandığını vurgulayan Yentür, "Muş İl Özel İdaresinin merkeze bağlı ve ilçelerinde 58 iş makinesiyle kar mücadelesi yapmaktayız. Üçevler dediğimiz bölgede yaklaşık 11 gündür yol çalışmamız devam ediyor. Her gün açtığımız yol bir gün sonra yine kapanıyor. Bu zorlukla beraber vatandaşlarımıza ulaşımın rahat bir şekilde sağlanabilmesi için aralıksız devam etmekteyiz. Yaklaşık 7 defa kar yağdı. Bu rakamı 3 bin kilometre yol ağımızla çarptığımızda 20 bin kilometre civarında karla mücadele yapmış bulunmaktayız" dedi.



"Yüksek yerlerdeki çalışma koşullarımız çok ağır"



Yüksek yerlerdeki çalışma koşullarının çok ağır olduğunu belirten Genel Sekreter Yentür, "Fırtına nedeniyle yer yer 5-6 metre kar kalınlığı var. Bu karı ancak büyük iş makineleriyle açmaya çalışıyoruz. Artık küçük iş makineleri greyder veya loderler bu işlere gücü yetmiyor. Büyük bir zorluk yaşıyoruz. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin 5-6 metreye düştüğü koşullarda çalışıyoruz. Bu ister istemez makinelerimizin bulunduğu çizgiden aşağı düşmesine sebebiyet veriyor. Bu zorlukların tamamını göze alarak vatandaşlarımıza ulaşım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Hastalara öncelik veriyoruz"



Özellikle hastalara öncelik verdiklerini ve asılsız ihbarların geldiğini ifade eden Yentür, "Bunu en aza indirmek için iş yeri hekimimiz veya en yakın sağlık kuruluşunun hekimini o hastayla görüştürüyoruz. Muhtar ve jandarmayla da teyit ettiriyoruz. Buna rağmen bu tür asılsız ihbarlar var. Devletin hem insan gücünü, hem para gücünü boş bir yere harcamamıza sebebiyet veriyorlar. Bunun en aza indirilmesi ve yapılmaması lazım. Bazen beş dakika bir diğer vatandaşın canının kurtarılmasına vesile olabilir. Asılsız ihbarlardan kaçınılması lazım" diye konuştu.



"Açtığımız yollar bir daha kapanıyor"



İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı ise köy yollarını açmaya çalıştıklarını anlatarak, "Fırtınadan göz gözü görmüyor, ilerleyemiyoruz. Açtığımız yollar bir daha kapanıyor, bir daha geriye dönüp tekrar açıyoruz. Bazen çığ geliyor. Çığ tehlikesinden dolayı yolu zor açıyoruz. Köylerin yollarını açmaya çalışıyoruz. Zaman zaman araçlarımız kayıyor. Buna rağmen biz çalışıyoruz ve inşallah köylere varacağız. Yaklaşık 12 gündür bu yoldayız. Fırtınadan dolayı çalışmamız çok aksıyor" şeklinde konuştu. - MUŞ