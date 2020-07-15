Ekipler, fırtınada yere düşen bayrak için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler, fırtınada yere düşen bayrak için seferber oldu
Aydın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen fırtınaya dayanamayarak yere düşen bayrağı yeniden göndere çekmek için seferber oldu.
Aydın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen fırtınaya dayanamayarak yere düşen bayrağı yeniden göndere çekmek için seferber oldu. Malazgirt Meydanı'ndaki dev Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi.
Efeler Malazgirt Meydanı'nda bulunan dev Türk Bayrağı fırtınada çelik halatın kopması sonucu yere düştü. Türk bayrağı yere düştüğünü gören bir vatandaş hemen meydana gidip bayrağı toplayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri bayrağın tekrar göndere çekilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin seferber olduğu olayda kısa süre sonra çelik halat yeniden bağlanarak bayrak göndere çekildi.
Vatandaşların, polis ve belediye ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:00 Kaynak: İHA
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