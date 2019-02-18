Son Dakika Haberleri: Ekipler Göçük Alanına Ulaştı, Çalışmalara Başlandı

Ekipler Göçük Alanına Ulaştı, Çalışmalara Başlandı

27 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte kayaların altında kalan çalışanlara ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler Göçük Alanına Ulaştı, Çalışmalara Başlandı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkısık Dağı'ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte kayaların altında kalan çalışanlara ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. İş makinelerinin ve çalışan 3 kişinin göçük altında kaldığı bölgeye ulaşan ekipler çalışmalarına başladı.

Olayın saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait olduğu belirtildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Aydın, Milas, Muğla, 3. Sayfa
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