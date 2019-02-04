Ekipler Günlerdir Arıyordu, Derede Kaybolan Araç Bulundu
1 saat önce
Ekipler günlerdir arıyordu, derede kaybolan araç bulunduÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobil bulundu.
Ekipler günlerdir arıyordu, derede kaybolan araç bulundu
ÇANAKKALE - Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde derede kaybolan otomobil bulundu.
Cumartesi günü akşam saat 21: 30 sularında Menderes
Çayı Akköy
geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulundu. Aracın içerisinde dört çocuk olduğu öne sürülüyor. Bugün bölgede jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD
, sahil güvenlik ve polisin de katıldığı 200 kişilik ekip tarafından aramalar yapıldı. Saat 15: 00 sularında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edildi. Daha sonra dalgıçlar çayın içinde yüzerek otomobilin yerini tespit etti. Dört gencin aracın içinde olup olmadığı ise yapılan incelemeler sonucu belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:10 Kaynak: İHA
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