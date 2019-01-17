Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu
20 dakika önce
Bingöl'ün Sancak beldesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sudüğünü köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl
'ün Sancak beldesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sudüğünü köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis
ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.
Çetin kış koşulları Bingöl'de yaşamı olumsuz etkiledi.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar aralıksız sürerken, gelen ihbarlar doğrultusunda hastalar da hastanelere ulaştırılıyor.
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Komuta Kontrol Merkezine yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sudüğünü köyüne bağlı Elmaçayır mezrasında yaşayan Dilber Barulay'ın (49) göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşadığı ihbarı ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince, Barulay, 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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