Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu

Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye getirildi.

Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu, System.String[]
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye getirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde yaşayan Reyhan Gürsoy'da (45) baş dönmesi, karın ağrısı ve solunum sıkıntısı olduğu ihbarı ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı iş makinelerinden de yardım alarak köye ulaştı.

Gürsoy, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından UMKE'ye ait arazi ambulansıyla önce köy grup yoluna, oradan da 112 Acil Servis ambulansıyla Eflani Devlet Hastanesine getirildi.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar aralıksız sürerken, gelen ihbarlar doğrultusunda hastalar da hastanelere ulaştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:16 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanlık Alanda Kesik Kolu Bulunan Oryantalin Kafatası da Bulundu 17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:01:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]