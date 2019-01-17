Ekipler Hasta Kadın İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye getirildi.
Karabük
'ün Eflani
ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan kadın, UMKE ve 112 Acil Servis
ekiplerinin çabası ile hastaneye getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Komuta Kontrol Merkezine, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyünde yaşayan Reyhan Gürsoy'da (45) baş dönmesi, karın ağrısı ve solunum sıkıntısı olduğu ihbarı ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı iş makinelerinden de yardım alarak köye ulaştı.
Gürsoy, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından UMKE'ye ait arazi ambulansıyla önce köy grup yoluna, oradan da 112 Acil Servis ambulansıyla Eflani Devlet Hastanesine getirildi.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar aralıksız sürerken, gelen ihbarlar doğrultusunda hastalar da hastanelere ulaştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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