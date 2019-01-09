Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

41 dakika önce

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 4 kişi, hastanelere ulaştırıldı.

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 4 kişi, hastanelere ulaştırıldı.

Ünye ilçesine bağlı Beylerce ve Fatih mahallelerinde rahatsızlanan Mehmet Fındık ve Kazım Erken, İkizce Yoğunluk Mahallesi'nde Yeter Tongaz ile Gölköy Güzelyurt Mahallesi'nde Seher Erçel'in rahatsızlanması üzerine aileleri, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.


Bir süre sonra dört mahalleye giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 5 saat sonunda yolları ulaşıma açtı.

Tansiyon ve şekere bağlı çeşitli nedenlerle rahatsızlanan hastalar, yürütülen çalışmaların ardından hastanelere nakledildi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının sürdüğü belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenazelerin bulunduğu mahallelere verildiği, vatandaşların acil durumlarda "444 1 052" No'lu çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:00 Kaynak: AA

Güzelyurt Mahallesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı

Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:41:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]